Россиянина осудят за расправу над бизнес-партнером 19 лет назад

В Норильске осудят мужчину за убийство бизнес-партнера 19 лет назад

В Норильске осудят мужчину за расправу над бизнес-партнером 19 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Он обвиняется по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, вечером 28 января 2006 года в гараж к местному жителю приехал его партнер по бизнесу. Между ними возник конфликт из-за взаимных претензий по работе. В ходе этого потерпевший достал пистолет и направил его на товарища. В ответ мужчина схватил лопату и несколько раз ударил по голове оппонента. Затем взял пистолет и произвел несколько выстрелов в партнера. Чтобы скрыть преступление, он вывез мужское тело в промышленную зону и спрятал в углублении стены заброшенного здания. Жертву обнаружили в мае 2006 года. Было возбуждено уголовное дело, но сразу установить причастного к преступлению не удалось. Предварительное следствие было приостановлено.

В 2024 году в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи и криминалисты повторно изучили документы дела и установили круг лиц, которые могли быть причастны к расправе. Были проведены психофизиологические исследования с использованием полиграфа, в том числе и 46-летнего бывшего бизнес-партнера пострадавшего. В результате получены сведения о его причастности к преступлению. Фигурант полностью признал вину.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянина приговорили к 15 годам за заказную расправу 23 года назад.