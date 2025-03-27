Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:54, 27 марта 2025Силовые структуры

Россиянина осудят за расправу над бизнес-партнером 19 лет назад

В Норильске осудят мужчину за убийство бизнес-партнера 19 лет назад
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Норильске осудят мужчину за расправу над бизнес-партнером 19 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Он обвиняется по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, вечером 28 января 2006 года в гараж к местному жителю приехал его партнер по бизнесу. Между ними возник конфликт из-за взаимных претензий по работе. В ходе этого потерпевший достал пистолет и направил его на товарища. В ответ мужчина схватил лопату и несколько раз ударил по голове оппонента. Затем взял пистолет и произвел несколько выстрелов в партнера. Чтобы скрыть преступление, он вывез мужское тело в промышленную зону и спрятал в углублении стены заброшенного здания. Жертву обнаружили в мае 2006 года. Было возбуждено уголовное дело, но сразу установить причастного к преступлению не удалось. Предварительное следствие было приостановлено.

В 2024 году в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи и криминалисты повторно изучили документы дела и установили круг лиц, которые могли быть причастны к расправе. Были проведены психофизиологические исследования с использованием полиграфа, в том числе и 46-летнего бывшего бизнес-партнера пострадавшего. В результате получены сведения о его причастности к преступлению. Фигурант полностью признал вину.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянина приговорили к 15 годам за заказную расправу 23 года назад.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл истинную цель согласия на перемирие

    Пережившая оккупацию россиянка рассказала об угрозах ВСУ из-за родственников-военных

    В МИД прокомментировали охоту ВСУ на российских журналистов

    Стало известно об ударе ВСУ еще по двум мостам в Белгородской области

    В зоне СВО испытают малоразмерный коптер-тяжеловес на оптоволокне

    У самолета со 171 пассажиром во время полета загорелся двигатель

    Россияне стали отказываться от личной жизни ради карьеры

    Процесс вербовки россиян под прикрытием RAND попал на видео ФСБ

    Захарова жестко раскритиковала ЮНЕСКО за позицию по Украине

    В Подмосковье дерево упало на электричку с пассажирами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше