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05:01, 28 марта 2025Бывший СССРЭксклюзив

Российские морпехи оценили боеспособность элитных частей ВСУ

Командир штурмовой роты Сумрак: Боеспособность элитных частей ВСУ переоценена
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Элитные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) показали низкую боеспособность во время масштабного наступления российской армии в Курской области, которое началось в начале марта. Об этом рассказали в интервью «Ленте.ру» командиры штурмовых рот 155-й гвардейской бригады морской пехоты с позывными Сумрак и Жека.

По их словам, накануне прорыва к Судже морпехи готовились к жесткому сопротивлению и были уверены, что противник будет ожесточенно держаться за свой плацдарм. Но, как признались офицеры, способность противника сопротивляться оказалась переоценена.

«Там стояли 92-я, 47-я, 17-я бригады — так называемая элита ВСУ. Но ничего элитного мы не увидели. Они даже не пытались держать оборону», — рассказал Сумрак.

Ранее командир штурмовой роты одного из подразделений в составе группировки войск «Север» рассказал, что бойцы ВСУ оставляли позиции в районе населенного пункта Казачья Локня в Курской области практически без боя.

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