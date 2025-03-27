Командир штурмовой роты Сумрак: Боеспособность элитных частей ВСУ переоценена

Элитные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) показали низкую боеспособность во время масштабного наступления российской армии в Курской области, которое началось в начале марта. Об этом рассказали в интервью «Ленте.ру» командиры штурмовых рот 155-й гвардейской бригады морской пехоты с позывными Сумрак и Жека.

По их словам, накануне прорыва к Судже морпехи готовились к жесткому сопротивлению и были уверены, что противник будет ожесточенно держаться за свой плацдарм. Но, как признались офицеры, способность противника сопротивляться оказалась переоценена.

«Там стояли 92-я, 47-я, 17-я бригады — так называемая элита ВСУ. Но ничего элитного мы не увидели. Они даже не пытались держать оборону», — рассказал Сумрак.

Ранее командир штурмовой роты одного из подразделений в составе группировки войск «Север» рассказал, что бойцы ВСУ оставляли позиции в районе населенного пункта Казачья Локня в Курской области практически без боя.