Командир роты Сумрак: У ВСУ нет никаких моральных ограничений на поле боя

У любой войны есть определенные ограничения, однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) сражаются, не оглядываясь на мораль. Об этом рассказали в интервью «Ленте.ру» командиры штурмовых рот с позывными Сумрак и Жека.

По словам офицеров, пережитые на поле боя потрясения, связанные с гибелью мирных жителей от рук противника, нередко калечат психику бойцов.

«Представьте 19-летнего парня, который знал о войне только из компьютерных игр. Он заходит в приграничный поселок — а там разбросаны тела гражданских. У сгоревшего дома — расстрелянный ребенок...» — рассказали морпехи.

То же самое, как утверждают Сумрак и Жека, касается и других военных преступлений, которые военнослужащие видят своими глазами на поле боя.

«Здесь добивают раненых. Здесь убивают собственных солдат, если они попадают в плен. Здесь стирают с лица земли целые населенные пункты», — объяснили они.

Ранее командир штурмовой роты одного из подразделений в составе группировки войск «Север» рассказал, что бойцы ВСУ оставляли позиции в районе населенного пункта Казачья Локня в Курской области практически без боя.