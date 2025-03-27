Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:55, 28 марта 2025Бывший СССР

Российские морпехи рассказали об отсутствии моральных границ у ВСУ

Командир роты Сумрак: У ВСУ нет никаких моральных ограничений на поле боя
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

У любой войны есть определенные ограничения, однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) сражаются, не оглядываясь на мораль. Об этом рассказали в интервью «Ленте.ру» командиры штурмовых рот с позывными Сумрак и Жека.

По словам офицеров, пережитые на поле боя потрясения, связанные с гибелью мирных жителей от рук противника, нередко калечат психику бойцов.

«Представьте 19-летнего парня, который знал о войне только из компьютерных игр. Он заходит в приграничный поселок — а там разбросаны тела гражданских. У сгоревшего дома — расстрелянный ребенок...» — рассказали морпехи.

То же самое, как утверждают Сумрак и Жека, касается и других военных преступлений, которые военнослужащие видят своими глазами на поле боя.

«Здесь добивают раненых. Здесь убивают собственных солдат, если они попадают в плен. Здесь стирают с лица земли целые населенные пункты», — объяснили они.

Ранее командир штурмовой роты одного из подразделений в составе группировки войск «Север» рассказал, что бойцы ВСУ оставляли позиции в районе населенного пункта Казачья Локня в Курской области практически без боя.

    Обсудить
    Последние новости

    Момент затопления батискафа с туристами в Египте попал на видео

    Девушка с двумя влагалищами рассказала о неожиданных последствиях такого отклонения

    Мужчина нашел неприятный сюрприз в банке растворимого кофе

    Стало известно о разрозненных группах ВСУ у границы в Курской области

    Иностранец пытался вывезти из России лапы гималайского медведя и попался на таможне

    Операторы «Омерзительной восьмерки» уничтожили сотни единиц техники ВСУ

    Российский военный рассказал об отражении попытки прорыва ВСУ в Белгородскую область

    Россияне описали отдых на Кубе за 350 тысяч рублей фразой «сервис — для терпимых»

    В Саратовской области подтвердили атаку беспилотников

    Путин напомнил экс-премьеру Британии про атомные подлодки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше