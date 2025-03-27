Российские войска ударили по ремонтной базе танков Leopard ВСУ

Рогов: ВС России ударили по ремонтной базе танков Leopard в Кривом Роге

Российские войска атаковали ремонтную базу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кривом Роге, на которой ремонтировали танки Leopard 2 немецкого производства. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По данным Рогова, на этом объекте также ремонтировались и американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley. База располагалась на одном из промышленных коммерческих предприятий.

«В результате удара уничтожено и повреждено семь транспортных средств, склады с запчастями для танков и БМП, в том числе бронеплиты и пластины, а также ремонтное оборудование», — уточнил он.

Ранее Рогов сообщал, что российские военные продвинулись в Лобковом, заняв центральную часть села. Он отмечал, что ВСУ перебрасывают на этот участок подкрепления для противодействия солдатам армии России.