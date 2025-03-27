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13:45, 27 марта 2025Моя страна

Российские врачи спасли проглотившего батарейку ребенка

Врачи в Челябинске спасли проглотившего батарейку полуторагодовалого ребенка
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Челябинске врачи спасли полуторагодовалого ребенка, который проглотил батарейку. Подробности публикует портал «Хорошие новости».

Мать девочки Регины рассказала, что дочка уже несколько недель не может нормально есть и сильно похудела. Когда россиянка заметила перемены в поведении ребенка, она обратилась за помощью медиков. В больнице выяснилось, что она вытащила и проглотила батарейку из нерабочего пульта от светомузыки.

«Регина начала кашлять, как будто подавилась, я вызвала скорую. Отвезли в лор отделение, оттуда нас направили в хирургию. Сделали рентген и увидели эту батарейку. Оказалось, что она всосалась в стенку пищевода и вызвала ожог», — уточнила мать пациентки.

В конечно итоге врачи провели бужирование — процедуру, при которой пищевод расширяют специальным зондом. После этого они за полчаса достали батарейку. «Вокруг на стенках пищевода уже образовались участки некроза, так как батарейка вступила в химическую реакцию со слизистой. Было 7-8 попыток захвата, наконец удалось извлечь», — отметила врач-эндоскопист ГКБ №1 Юлия Султанова.

По словам докторов, самое опасное в таких случаях — реакция пищевода уже после извлечения батарейки. Так, у полуторагодовалой Регины пищевод стал сужаться, потому что язвы начали затягиваться и вокруг них образовалась рубцовая ткань. Сейчас пациентке предстоит долгое лечение. По прогнозам медиков, оно займет от нескольких месяцев до нескольких лет.

Ранее в марте в Челябинске женщине за один наркоз провели сразу три операции.

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