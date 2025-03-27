Российского туриста задержали в Таиланде за пьяное вождение и хранение электронных сигарет

Shot: Российского туриста задержали в Таиланде за пьяное вождение и наркотики

Российского туриста задержали в Таиланде за пьяное вождение, употребление наркотиков и хранение электронных сигарет. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, 38-летнего Юрия Д. задержали на острове Панган. Мужчина на большой скорости подрезал другие автомобили на Toyota Vios. Местные жители сообщили в полицию, и нарушителя задержали около виллы, которую тот снял на время отпуска.

В машине нашли две электронные сигареты, хранение и употребление которых запрещено в Таиланде. Также правоохранители обратили внимание на сбивчивую речь россиянина и заподозрили его в употреблении запрещенных веществ.

Юрий рассказал каналу, что около недели назад попался туристической полиции в состоянии опьянения, анализы показали наличие в организме кокаина. После задержания мужчина провел два дня в местном изоляторе временного содержания, дальнейшую его судьбу определит суд.

Россиянин намерен обратиться в консульство. За хранение электронных сигарет ему грозит штраф до 1,5 миллиона рублей и/или тюремное заключение на срок до десяти лет. А за пьяное вождение — лишение прав, около 50 тысяч рублей штрафа или год тюрьмы.

В январе российский турист подвергся нападению на популярном тайском курорте Паттайя из-за трансляции в соцсети. 45-летний Евгений обратился к правоохранителям после того, как на него напала местная женщина, стоявшая у кокосовой пальмы возле пляжа. Россиянин вел прямую трансляцию в соцсетях, а женщина ошибочно решила, что он снимает ее.