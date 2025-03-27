Румыния отказалась отправлять военных на Украину

Врио президента Боложан: Румыния не будет отправлять военных на Украину

Румыния не будет отправлять военнослужащих на Украину. Об этом сообщил исполняющий обязанности президента страны Илие Боложан, его слова приводит ТАСС.

При этом он отметил, что Румыния рассматривает возможность размещения сил «на большом расстоянии от фронта» на территории республики в случае заключения мирного соглашения. Боложан также добавил, что страна может стать транспортным узлом для переброски сил из других государств.

«С этой точки зрения, мы будем участвовать в этих переговорах как транзитная страна, как хаб, с тем, чтобы штаб обороны знал, каковы эти планы, потому что если мы придем к этой гипотезе, то должны быть подготовлены с точки зрения логистической инфраструктуры», — указал он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что военные делегации его страны и Великобритании отправятся на Украину. Как пояснил глава государства, их задача заключается в тесном сотрудничестве с украинскими военными для подготовки формата армии будущего.