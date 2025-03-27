Французские и британские военные отправятся на Украину. Макрон объяснил, что они будут там делать

Макрон: Французские и британские военные отправятся на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что военные делегации его страны и Великобритании отправятся на Украину для работы с украинской армией. Это решение было принято по итогам саммита европейских лидеров, который прошел в Париже 27 марта.

Мы приняли решение, чтобы премьер-министр Великобритании и я уполномочили начальников штабов наших армий, чтобы франко-британская команда могла направиться в ближайшие дни на Украину Эммануэль Макрон президент Франции

Их задача — тесное сотрудничество с украинскими военными для подготовки формата армии будущего, добавил Макрон. Его выступление транслировалось на официальной странице Елисейского дворца в соцсети X.

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Франция и Великобритания намерены обсудить с Киевом долгосрочное развитие украинских вооруженных сил. Макрон также подчеркнул, что союзники Украины продолжат давление на Россию, в том числе на ее «теневой флот», который, по мнению ряда европейских стран, Москва использует для обхода санкций и экспорта нефти.

Ранее лидер Франции подчеркнул, что Россия не должна диктовать условия будущего мирного соглашения. По его словам, при решении судьбы Украины должны учитываться позиции не только Москвы и Киева, но и Европы, США и Великобритании. Французский лидер также выступил за перемирие сроком на месяц, касающееся ударов по энергетической инфраструктуре Украины. «Россия должна согласиться на 30-дневное перемирие без каких-либо предварительных условий», — считает он, отметив, что это может стать первым шагом к окончанию конфликта.

Помимо этого Макрон анонсировал новый пакет военной помощи Украине на сумму два миллиарда евро. В него войдут зенитные ракеты Mistral, танки AMX-10 RC и боеприпасы.

Макрон заявил о готовности миротворцев на Украине дать ответ при нападении

Ранее Макрон заявил, что если западные «миротворческие силы» будут отправлены на Украину, они смогут отвечать военным путем в случае нападения. Однако президент Франции подчеркнул, что западные военные не будут размещены на передовой, и их задача не состоит в прямом противостоянии с российскими войсками.

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

По его словам, «миротворческие силы» будут находиться на Украине для того, чтобы реагировать и отвечать, следуя приказам главнокомандующих.

Если они окажутся в состоянии конфликта, они на него ответят Эммануэль Макрон президент Франции

Зеленского разозлили слова своего советника о миротворцах на Украине

На саммите, который прошел 27 марта в Париже, присутствовали представители около 30 государств-союзников Украины. На мероприятии в том числе обсуждалась отправка миротворческой миссии на Украину, несмотря на то, что накануне агентство Reuters сообщало, что страны Европы постепенно отказываются от идеи направить войска в восточноевропейскую страну и планируют рассмотреть другие способы поддержать Киев.

В прошедшем саммите в Париже принял участие и президент Украины Владимир Зеленский. Во время пресс-конференции он неожиданно публично поспорил со словами заместителя своего главы офиса Игоря Жовквы по поводу присутствия иностранных контингентов на территории страны.

Зеленский выразил удивление, что Жовква сделал заявление о желании Киева принять на своей территории именно боевые иностранные силы, а не миротворцев. Президент Украины удивился, что кто-то из числа его советников постоянно общается с представителями западной прессы, и отметил, что это «наверное, очень влиятельный» чиновник, раз делает заявления на такие темы. В заключение Зеленский подчеркнул, что ему бы хотелось узнать, кто этот советник и почему он говорит о «наших контингентах».