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16:53, 27 марта 2025Мир

Макрон анонсировал отправку военных на Украину

Макрон: Франция и Британия отправят делегацию военных на Украину
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: LUDOVIC MARIN / Pool / Reuters

Франция и Великобритания отправят делегацию военных на Украину, чтобы разработать формат будущей военной поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон, передает агентство Reuters.

Макрон также подчеркнул, что Франция и Британия не ставят задачу заместить украинские войска, а посредством отправки делегации проработать «меры сдерживания». Кроме того, французский президент добавил, что главы МИД стран Европы выработают в ближайшие три недели конкретные предложения о том, как контролировать режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения.

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