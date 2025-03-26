Макрон заявил о готовности миротворцев дать ответ при нападении

Макрон заявил о готовности миротворцев на Украине ответить при нападении

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «миротворческие силы», которые Запад хочет направить на Украину, смогут дать «военный ответ» в случае нападения. Об этом сообщается в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.

Макрон уточнил, что западные военные не будут размещены на линии фронта. Кроме того, их целью не станет конфликт с российскими солдатами.

«...И в рамках нашего вовлечения они будут находиться там, чтобы реагировать и отвечать, согласно решению главнокомандующего. Если они окажутся в состоянии конфликта, они на него ответят», — заверил он.

Ранее Макрон раскрыл детали подготовленного совместно с премьер-министром Великобритании плана по Украине. Политики предложили «перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры», подразумевающее прекращение огня на один месяц. На втором этапе на Украину будут введены миротворцы.

До этого The Times со ссылкой на источник в военных кругах Великобритании писала, что страны Европы хотят отправить на Украину группировку миротворцев численностью более 10 тысяч человек.

