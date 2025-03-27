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09:10, 27 марта 2025Из жизни

Школьник устроил похороны живой матери и обвинил в этом учителя

The Thaiger: В Таиланде школьник похоронил живую мать ради денег
Никита Савин
Никита Савин

Фото: ridersuperone / Shutterstock / Fotodom  

В Таиланде 18-летний юноша из провинции Удонтхани устроил дома похороны живой матери ради денег и обвинил в этом школьного учителя. Об этом пишет The Thaiger.

Странная череда событий началась с того, что главе общины позвонил учитель юноши и сообщил о смерти его матери. Представитель власти удивился, так как ничего не знал об этом. Юноша, известный под именем Айс, рассказал, что его родительницы не стало в Бангкоке, а ее останки уже доставили домой.

Учитель и одноклассники юноши приняли участие в поминальной церемонии и собрали для него деньги, «чтобы поддержать и утешить». Айс выложил на своей странице в соцсети фотографии с церемонии и написал, что она была очень скромной, так как мать хотела, чтобы он скопил побольше денег на университет.

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22 марта глава общины посетил дом школьника. Айс, его бабушка и дедушка, одетые в черное, сидели около гроба. При этом, когда юношу спросили о смерти матери, он заявил, что она жива, а он провел церемонию с целью «изучения традиций региона Исан». Он также сказал, что учитель поручил ему организовать прощание в качестве домашнего задания.

Глава общины позвонил в школу, где ему сказали, что ни один из учителей такого задания никому не давал. Затем чиновник открыл гроб и обнаружил там ствол бананового дерева. Он приказал Айсу немедленно прекратить обманывать окружающих.

23 марта юноша сжег гроб, однако снова выложил в сеть фотографии «церемонии» и прощальные слова, обращенные к матери. Односельчане заподозрили, что Айс устроил надувательство, чтобы получить деньги от друзей и соседей. После этого юноша принял монашеский сан в ближайшем монастыре, чтобы избежать дальнейших расспросов.

В итоге за внука вступилась бабушка. Она заявила, что он провел ритуал фальшивых похорон по совету гадалки, чтобы отогнать злых духов от матери. Айс утверждает, что сказал учителю и одноклассникам, что церемония фальшивая. Однако якобы «говорил слишком тихо», и они не услышали. Пока неясно, сколько именно денег юноша собрал с соболезнующих и собирается ли возвращать их.

Ранее сообщалось, что таец вернулся домой с заработков и попал на собственные похороны. Ошибка произошла из-за полицейских, которые приняли за него другого мужчину.

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