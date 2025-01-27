The Thaiger: В Таиланде мужчина вернулся домой и попал на собственные похороны

В Таиланде мужчина вернулся домой с заработков и попал на собственные похороны из-за ошибки полицейских. Об этом пишет The Thaiger.

Инцидент произошел 18 января. Полиция расследовала смерть неизвестного в провинции Кхонкэн. Мужчина замерз на улице. В итоге следователи пришли к выводу, что это был житель сельского района провинции Саконнакхон по имени Пхет.

Останки отправили на экспертизу, а семье Пхета сообщили о случившемся и рекомендовали начать необходимые приготовления к церемонии прощания. 20 января родные мужчины начали проводить соответствующие ритуалы, а его младший брат поехал в Кхонкэн проверить результаты экспертизы.

Родственник помнил, что у Пхета была татуировка на спине, однако на теле в лаборатории ее не было. Тем не менее мужчина не был уверен в точности своих воспоминаний и решил дождаться полного отчета медиков. Вскоре ему позвонили из родного города и сказали, что Пхет вернулся домой и очень удивился, попав на собственные похороны.

Отец «ожившего» рассказал, что тот зарабатывал перепродажей вторсырья и часто уезжал на несколько дней и больше. На этот раз его не было особенно долго, из-за чего отец поверил в его смерть. В итоге родные и соседи на радостях превратили церемонию прощания в праздник.

Ранее пожилой житель Индии неожиданно ожил и открыл глаза за несколько часов до собственных похорон. Пред этим врачи объявили, что у него остановилось дыхание, и помочь ему невозможно.

