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09:51, 27 января 2025Из жизни

Мужчина вернулся домой и попал на собственные похороны

The Thaiger: В Таиланде мужчина вернулся домой и попал на собственные похороны
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Isen Stocker / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде мужчина вернулся домой с заработков и попал на собственные похороны из-за ошибки полицейских. Об этом пишет The Thaiger.

Инцидент произошел 18 января. Полиция расследовала смерть неизвестного в провинции Кхонкэн. Мужчина замерз на улице. В итоге следователи пришли к выводу, что это был житель сельского района провинции Саконнакхон по имени Пхет.

Останки отправили на экспертизу, а семье Пхета сообщили о случившемся и рекомендовали начать необходимые приготовления к церемонии прощания. 20 января родные мужчины начали проводить соответствующие ритуалы, а его младший брат поехал в Кхонкэн проверить результаты экспертизы.

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Родственник помнил, что у Пхета была татуировка на спине, однако на теле в лаборатории ее не было. Тем не менее мужчина не был уверен в точности своих воспоминаний и решил дождаться полного отчета медиков. Вскоре ему позвонили из родного города и сказали, что Пхет вернулся домой и очень удивился, попав на собственные похороны.

Отец «ожившего» рассказал, что тот зарабатывал перепродажей вторсырья и часто уезжал на несколько дней и больше. На этот раз его не было особенно долго, из-за чего отец поверил в его смерть. В итоге родные и соседи на радостях превратили церемонию прощания в праздник.

Ранее пожилой житель Индии неожиданно ожил и открыл глаза за несколько часов до собственных похорон. Пред этим врачи объявили, что у него остановилось дыхание, и помочь ему невозможно.

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