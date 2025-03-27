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12:38, 27 марта 2025Забота о себе

Сильную тягу к сладкому по вечерам объяснили

Диетолог Тейлор: Тяга к сладкому вечером может возникать из-за пропуска обеда
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Чрезмерная тяга к сладкому и мучному может возникать как из-за стресса и усталости, так и из-за неправильного питания, рассказала диетолог, доктор медицинских наук Анна Тейлор. Причину этой тяги она объяснила изданию HuffPost.

Тейлор отметила, что тяга съесть что-то сладкое или мучное вечером может возникать, если человек слишком легко пообедал или пропустил обед. «Если вы будете слишком долго обходиться без еды, ваш организм будет нуждаться в самом быстродействующем топливе, какое только сможет придумать, — рафинированных злаках и простых сахарах», — объяснила она.

Также диетолог отметила, что сильная тяга к сладкому в ночное время может возникать у людей, решивших полностью исключить сахар из рациона. По ее словам, подобные эксперименты в конечном итоге всегда заканчиваются срывом и тем, что человек переедает запрещенных продуктов.

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