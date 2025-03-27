В России захотели запустить сервис по самозапрету оформления сим-карт

Сервис по самозапрету оформления сим-карт может появиться весной 2026 года в РФ

В России весной 2026 года могут ввести возможность самозапрета оформления сим-карт. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко, пишет ТАСС.

Отмечается, что сервис появится на портале «Госуслуги». «Самозапрет на дистанционное оформление сим-карт могут запустить весной 2026 года, ориентировочно в марте», — подчеркнули в аппарате.

Вице-премьер РФ указал, что часто мошенники используют сим-карты, записанные на других граждан, при этом оформление идет через персональные данные людей.

Ранее сообщалось, что мошенники начали переоформлять на себя сим-карты умерших.