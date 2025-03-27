Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:33, 27 марта 2025Интернет и СМИ

В России захотели запустить сервис по самозапрету оформления сим-карт

Сервис по самозапрету оформления сим-карт может появиться весной 2026 года в РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Bulkin / Global Look Press

В России весной 2026 года могут ввести возможность самозапрета оформления сим-карт. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко, пишет ТАСС.

Отмечается, что сервис появится на портале «Госуслуги». «Самозапрет на дистанционное оформление сим-карт могут запустить весной 2026 года, ориентировочно в марте», — подчеркнули в аппарате.

Вице-премьер РФ указал, что часто мошенники используют сим-карты, записанные на других граждан, при этом оформление идет через персональные данные людей.

Ранее сообщалось, что мошенники начали переоформлять на себя сим-карты умерших.

    Обсудить
    Последние новости

    Макрон высказался о снятии санкций с России. Как Европа и США оценивают возможность отмены ряда ограничений?

    В России усилят контроль за ценами на один вид хлеба

    Российского туриста задержали в Таиланде за пьяное вождение и хранение электронных сигарет

    Украина попыталась ударить по региону России

    На смартфонах Google сломался будильник

    Россиянка побывала в Египте и предостерегла туристок от романов с местными мужчинами

    Потери бюджета из-за крепкого рубля оценили

    В России захотели запустить сервис по самозапрету оформления сим-карт

    Стало известно о возгорании шасси у самолета Ан-124 в аэропорту российского региона

    Имущество доставившего бомбу для экс-подполковника СБУ курьера арестовали в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше