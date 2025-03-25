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09:03, 25 марта 2025Силовые структуры

Раскрыта новая схема мошенников с сим-картами умерших

Царьград: Мошенники начали переоформлять на себя сим-карты умерших
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В России распространяется новая мошенническая схема с сим-картами умерших. Об этом сообщает «Царьград».

Злоумышленники узнают о смерти человека и сверяются с базами данных и дел о наследстве. После этого они переоформляют на его имя сим-карту онлайн и выводят средства со счета умершего в банке.

Так преступникам удалось присвоить 1,2 миллиона рублей, накопленных пенсионеркой в Подмосковье. Женщина завещала денежные средства внуку, и мошенники узнали об этом через нотариальный реестр наследственных дел.

Зачастую родственники не уведомляют мобильных операторов о смерти абонента, оставляя их сим-карты «на память». Тем самым они облегчают работу мошенникам, резюмирует телеканал.

С 1 апреля на «Госуслугах» появится возможность обнаружить мошеннические сим-карты, ранее сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев. С помощью нового сервиса можно будет проверить все оформленные на человека номера. Как пояснил глава ведомства, нововведение позволит россиянам узнать, использовали ли мошенники их данные для оформления сим-карт.

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