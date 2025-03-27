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11:49, 27 марта 2025Интернет и СМИ

Скончавшегося ведущего программы «Царь горы» назвали жизнерадостным человеком

Актер Мясников заявил, что скончавшийся телеведущий Веселкин любил жизнь
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Алексей Веселкин

Алексей Веселкин. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Актер театра и кино Алексей Мясников назвал коллегу и ведущего программы «Царь горы» Алексея Веселкина, скончавшегося в возрасте 63 лет, жизнерадостным человеком. Комментарий публикует «Абзац» в Telegram.

«Он даже в пасмурную погоду надевал желтые очки, чтобы жизнь веселее становилась. (...) Он очень любил жизнь и радовался каждому моменту», — рассказал Мясников.

По его словам, Веселкин также очень любил театр и считал его своим основным местом работы. Как отметил актер, его коллега отказывался от коммерческих предложений, если в назначенный день должен был состояться спектакль.

Ранее сообщалось, что тело Веселкина нашла его супруга в ночь на 27 марта в квартире на Пятницком шоссе в Москве. По данным СМИ, телеведущий долгое время боролся с раком крови.

Веселкин вел несколько популярных детских телепроектов, таких как «Царь горы», «Будильник», «До 16 и старше», музыкальное шоу «50х50», а также работал на радио «Маяк». В 1996 году он получил звание заслуженного артиста России. Кроме того, он служил в Российском академическом молодежном театре (РАМТ) и снимался в телесериалах.

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