Умер ведущий программ «Царь горы» и «До 16 и старше»

Телеведущий Алексей Веселкин умер в возрасте 63 лет из-за онкологии

В возрасте 63 лет умер ведущий известных телевизионных программ «Царь горы» и «До 16 и старше», заслуженный артист России Алексей Веселкин. Об этом сообщает Shot в Telegram.

По данным издания, тело ведущего нашла его супруга в ночь на 27 марта в квартире на Пятницком шоссе в Москве. Отмечалось, что приехавшие на место врачи констатировали смерть.

По данным Shot, долгое время телеведущий болел раком крови. Осложнение на фоне онкологического заболевания могло стать причиной смерти актера и ведущего, отмечает издание.

Веселкин вел несколько популярных детских телепроектов, таких как «Царь горы», «Будильник», «До 16 и старше», музыкальное шоу «50х50», а также работал на радио «Маяк». В 1996 году он получил звание заслуженного артиста России. Кроме того, Веселкин служил в Российском академическом молодежном театре (РАМТ) и снимался в телесериалах. В частности, Веселкин принимал участие в проекте «Не родись красивой».