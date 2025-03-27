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16:53, 27 марта 2025Интернет и СМИ

Сообщение о введении режима ЧС в Новороссийске опровергли

Введение режима ЧС после экологического происшествия в Новороссийске опровергли
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Сообщения о том, что в Новороссийске якобы введен режим ЧС из-за экологического происшествия, начали распространяться пользователями в соцсетях и мессенджерах в среду, 26 марта. Один из таких постов был опубликован в сообществе «Суперновости Новороссийска» во «ВКонтакте». Позднее власти региона опровергли данные сведения.

Публикация была размещена неким юзером из Саратова. «По достоверным данным из администрации города, в акватории Новороссийска зафиксировано серьезное экологическое происшествие, которое может иметь катастрофические последствия», — было сказано в тексте. При этом подробности происшествия не были приведены. В качестве подтверждения автор разместил снимок некоего официального документа — распоряжения администрации Новороссийска о введении режима ЧС в связи с «напряженной обстановкой в акватории региона».

В действительности никаких подобных документов на официальном сайте местных властей опубликовано не было, равно как и в сообществе во «ВКонтакте». Глава муниципального образования Андрей Кравчено также не сообщал о принятии соответствующих решений — ни на странице во «ВКонтакте», ни в Telegram-канале.

В тот же день заместитель главы Новороссийска Александр Гавриков в своем Telegram-канале опроверг распространившиеся в сети сведения. «Эта информация не соответствует действительности и является ложной», — заверил он и назвал распоряжение, фотографии которого тиражировались в соцсетях, фейковым.

Многие пользователи сети в комментариях под снимком обратили внимание на некоторые детали и также предположили, что информация ложная. «На сайте администрации такого распоряжения нет», «Похоже на вброс. Непонятный листик с подозрительного аккаунта», — писали они.

Сообщения о ЧС в Новороссийске получили распространение исключительно в соцсетях и мессенджерах, в то время как их опровержение опубликовали многие региональные СМИ, в их числе «Коммерсантъ Новороссийск», «Кубанские новости», «Кубань 24», «КП — Кубань», «BFM Кубань».

Утверждения о том, что в Новороссийске вводится режим ЧС на фоне «серьезного экологического происшествия», оказались фейковыми. Местные власти опровергли данную информацию.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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