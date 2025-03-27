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17:44, 27 марта 2025Моя страна

Спасение подростка и собак из горящей квартиры в российском городе попало на видео

МЧС: Из горящей квартиры в Нижнем Новгороде спасли подростка и двух собак
Алина Черненко

Из горящей квартиры жилого дома на улице Зеленодольская в Нижнем Новгороде спасли подростка и двух собак. Работа пожарных попала на видео, его публикует Telegram-канал МЧС Нижегородской области.

Уточняется, что площадь возгорания составила пять квадратных метров. Сотрудники МЧС эвакуировали из помещения пять человек, в том числе 15-летнюю девочку, а также двух питомцев. В результате происшествия никто не пострадал. Специалисты устанавливают причины инцидента.

Ранее пожар произошел в многоквартирном доме другого российского города — Приморска. В сети появилось видео, на котором мужчина на руках выносит маленького ребенка из полыхающей пятиэтажки и передает его женщине.

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