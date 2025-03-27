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16:21, 27 марта 2025Россия

Мужчина вынес ребенка из полыхающей после взрыва пятиэтажки в Ленобласти и попал на видео

Mash опубликовал видео с загоревшимся после взрыва домом в Приморске
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео с пожаром после взрыва в многоквартирном доме в Приморске Ленобласти. Ролик опубликовал «Mash на Мойке» в Telegram.

На кадрах видно полыхающую квартиру на четвертом этаже дома, из которого мужчина на руках выносит маленького ребенка и передает женщине. Напротив подъезда стоит хозяйка квартиры, которая пытается вызвать экстренные службы. Когда у нее спрашивают, стал ли причиной произошедшего газ, женщина говорит, что не знает. «Я в туалет пошла, а моего ребенка чуть не придавило», — сообщила она.

О происшествии в Приморске стало известно днем 27 марта. Предварительно, в многоквартирном доме взорвался газ. По данным региональных властей, пострадали двое взрослых и ребенок. Их состояние не уточняется.

За два часа до этого сообщалось о взрыве в пятиэтажке в поселке Красногорский Челябинской области. Очевидцы предположили, что причиной происшествия стал газ. Пострадали три человека, еще одного спасти не удалось.

ЖЗЛ
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