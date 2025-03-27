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16:07, 27 марта 2025Россия

Двое взрослых и ребенок пострадали при взрыве в Ленобласти

В Ленобласти при взрыве пострадали двое взрослых и ребенок
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Ленинградской области при взрыве пострадали двое взрослых и ребенок. Об этом сообщает администрация российского региона в Telegram-канале.

«В Приморске медики оказывают помощь пострадавшим от возгорания в многоквартирном доме. По информации комитета по здравоохранению пострадали двое взрослых и один ребенок», — говорится в сообщении.

У ребенка и одного взрослого диагностировали отравление продуктами горения средней степени.

О взрыве стало известно днем 27 марта. По предварительным данным, взорвался баллон с бытовым газом. После ЧП началось возгорание.

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