Двое взрослых и ребенок пострадали при взрыве в Ленобласти

В Ленобласти при взрыве пострадали двое взрослых и ребенок

В Ленинградской области при взрыве пострадали двое взрослых и ребенок. Об этом сообщает администрация российского региона в Telegram-канале.

«В Приморске медики оказывают помощь пострадавшим от возгорания в многоквартирном доме. По информации комитета по здравоохранению пострадали двое взрослых и один ребенок», — говорится в сообщении.

У ребенка и одного взрослого диагностировали отравление продуктами горения средней степени.

О взрыве стало известно днем 27 марта. По предварительным данным, взорвался баллон с бытовым газом. После ЧП началось возгорание.