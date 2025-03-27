В России произошел второй за день взрыв газа в жилом доме

В Ленинградской области в жилом доме произошел взрыв

В России прогремел второй за день взрыв в жилом доме. На этот раз ЧП произошло в Ленинградской области, сообщает телеканал RT в Telegram.

Сообщение о первом взрыве поступило из Челябинской области.

Второй взрыв прогремел в городе Приморске Ленобласти. «Мы только из дома вышли — и сразу, через пару секунд просто, вот такой взрыв», — рассказали очевидцы.

По предварительным данным, в обоих случаях речь идет о взрыве бытового газа.

25 марта еще один взрыв прогремел в Ростовской области. Пострадал 23-летний мужчина. Причиной также стала утечка газа.