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15:58, 27 марта 2025Россия

В России произошел второй за день взрыв газа в жилом доме

В Ленинградской области в жилом доме произошел взрыв
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

В России прогремел второй за день взрыв в жилом доме. На этот раз ЧП произошло в Ленинградской области, сообщает телеканал RT в Telegram.

Сообщение о первом взрыве поступило из Челябинской области.

Второй взрыв прогремел в городе Приморске Ленобласти. «Мы только из дома вышли — и сразу, через пару секунд просто, вот такой взрыв», — рассказали очевидцы.

По предварительным данным, в обоих случаях речь идет о взрыве бытового газа.

25 марта еще один взрыв прогремел в Ростовской области. Пострадал 23-летний мужчина. Причиной также стала утечка газа.

ЖЗЛ
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