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07:24, 25 марта 2025Россия

В России при взрыве в многоквартирном пострадал человек

В Ростовской области при взрыве в многоквартирном доме пострадал мужчина
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress

В поселке Верхнетемерницкий Ростовской области взрыв прогремел в многоквартирном доме, в результате травмы получил один человек. Об этом сообщило управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций района в Telegram-канале.

Взрыв прогремел в трехэтажном доме на улице Венеры. Пострадал 23-летний мужчина. Его госпитализировали с ожогами первой степени. Специалисты выяснили, что взрывная волна повредила входные двери пяти квартир и обшивку потолка в подъезде.

Причиной взрыва, как установили, стала не утечка газа. Предполагаемый источник взрыва находился в одной из квартир. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее в Рязани несколько человек пострадали из-за взрыва трубы на территории нефтезавода. Пострадавших госпитализировали.

ЖЗЛ
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