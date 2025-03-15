В Рязани несколько человек пострадали из-за взрыва трубы на нефтезаводе

В Рязани пострадали несколько человек из-за взрыва трубы на территории нефтезавода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС).
Согласно информации, взрыв произошел в 10:35. Во время инцидента пострадали три человека. Их госпитализировали.
Ранее сообщалось о взрыве в частном дома Тобольска. Предварительно, он произошел из-за утечки газа. Пострадали три человека, среди них 8-летний ребенок. Позже Следственный комитет (СК) по Тюменской области возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в доме.