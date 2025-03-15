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18:03, 15 марта 2025Россия

В Рязани несколько человек пострадали из-за взрыва трубы на нефтезаводе

Трех человек госпитализировали после взрыва трубы на нефтезаводе в Рязани
Мария Винар

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Рязани пострадали несколько человек из-за взрыва трубы на территории нефтезавода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС).

Согласно информации, взрыв произошел в 10:35. Во время инцидента пострадали три человека. Их госпитализировали.

Ранее сообщалось о взрыве в частном дома Тобольска. Предварительно, он произошел из-за утечки газа. Пострадали три человека, среди них 8-летний ребенок. Позже Следственный комитет (СК) по Тюменской области возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в доме.

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