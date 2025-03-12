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16:20, 12 марта 2025Россия

В России два человека пострадали при взрыве газа в частном доме

В Тобольске взрыв газа уничтожил частный дом, пострадали два человека
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал 112

Два человека пострадали при взрыве в Тобольске. Предварительно, он произошел из-за утечки газа, сообщает Telegram-канал «112».

На кадрах с места происшествия видно последствия взрыва — задымление и металлические листы, которые отбросило на территорию перед одним из многоквартирных домов.

Канал сообщает, что взрыв прогремел в частном доме, расположенном по адресу Рощинский переулок, 33. В открытых источниках имеется изображение строения по указанному адресу — это двухэтажный дом, по виду напоминающий дачный. Территория вокруг него огорожена металлическим забором. Вероятно, то, что осталось от ограды, и попало на видео.

О пострадавших известно, что они находились в соседнем домовладении. Обоих — женщину и ребенка — госпитализировали. На месте работают спасатели и представители спецслужб.

Ранее аналогичный случай произошел в городе Бийске Алтайского края. Там также взорвался бытовой газ. Травмы получили два человека, в том числе девятилетний ребенок.

ЖЗЛ
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