В российском регионе возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в доме

В Тобольске возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в доме

В Тобольске возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в доме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 219 («Нарушение требований пожарной безопасности») УК РФ.

По данным следствия, вечером 12 марта поступило сообщение о взрыве газа в квартире жилого дома на Октябрьской улице. В результате пострадала женщина и несовершеннолетний ребенок. Они доставлены в медицинские учреждения, им оказывается вся необходимая помощь.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели.

Ранее сообщалось, что в России два человека пострадали при взрыве газа в частном доме.

