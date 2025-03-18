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12:38, 18 марта 2025Силовые структуры

Двух человек отправили под домашний арест после взрыва газа в доме в Тобольске

Тобольский суд отправил под домашний арест двух человек после взрыва газа в доме
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В российском регионе возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в доме

Фото: Андрей Старостин / РИА Новости

Тобольский городской суд отправил под домашний арест двух человек после взрыва газа в доме, в результате которого пострадали женщина и ее ребенок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Сергей Полуянов и сварщик Никита Константинов пробудут под домашним арестом до 11 мая. Они оба обвиняются по пункту «в» части 2 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.

Взрыв в частном доме, расположенном в Рощинском переулке, произошел 12 марта. В результате случившегося здание разрушилось, а двое человек — женщина и ее семилетний сын — пострадали. Ребенка врачи спасти не смогли.

По версии следствия, причиной взрыва могли стать строительно-монтажные работы, которые были проведены в августе 2024 года. Из-за них произошла утечка газа, который и скопился внутри частного дома.

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