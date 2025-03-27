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14:48, 27 марта 2025Россия

В российском регионе взрыв прогремел в пятиэтажке

В Челябинской области взрыв прогремел в пятиэтажном доме
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В поселке Красногорский Челябинской области взрыв прогремел в пятиэтажном доме. Об этом сообщил региональный портал 74.ru.

По данным российского издания, в пятиэтажке взрывной волной выбило окна, из них выпали рамы. На место выехали сотрудники экстренных служб и медики.

Один из очевидцев в беседе с 74.ru предположил, что в доме рванул газ.

Как утверждает Telegram-канал Ural Mash, в результате взрыва пострадали три человека, еще одного гражданина спасти не удалось. Издание также выяснило, что все случилось на втором этаже дома на Лермонтова.

До этого стало известно, что в Ростовской области при взрыве в многоквартирном доме пострадал мужчина.

Его с ожогами первой степени отвезли в больницу. Специалисты установили, что взрывная волна повредила входные двери пяти квартир и обшивку потолка в подъезде.

ЖЗЛ
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