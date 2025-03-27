Стало известно о возгорании шасси у самолета Ан-124 в аэропорту российского региона

В аэропорту Минеральных Вод у грузового самолета Ан-124 произошло возгорание шасси. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
По его информации, пожар начался во время посадки грузового самолета. Пожарные успешно потушили возгорание. Никто, предварительно, не пострадал.
На борту Ан-124 находились восемь членов экипажа. Обстоятельства происшествия выясняются. Данных о причинах ЧП не приводится.
Днем ранее, 26 марта, грузовой самолет российской авиакомпании «Атран» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Новом Уренгое, оказался в сугробе и попал на видео.