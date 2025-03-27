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18:51, 27 марта 2025Силовые структурыЭксклюзив

Стало известно о втором задержанном после расправы над юношей в Пятигорске

После убийства юноши в парке Пятигорска задержали еще одного подростка
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Сотрудники силовых структур задержали еще одного подростка после расправы над 20-летним Егором Черемысловым в Пятигорске. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил адвокат потерпевшей стороны Михаил Роганов.

По словам защитника, задержанному 16 лет. В отношении него и других неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц») УК РФ. Вскоре ему изберут меру пресечения.

Также в рамках этого дела силовики разыскивают третьего молодого человека, дома его нет. В дальнейшем дело о хулиганстве в отношении них могут переквалифицировать на более тяжкую статью.

«Сейчас к расследованию дела подключился следователь по особо важным делам из Ставрополя. Уже подняли видеозаписи из парка, всех находившихся там вызывают и допрашивают», — сообщил адвокат Михаил Роганов. Устанавливают других причастных к совершению преступления.

Подробности о деле Егора Черемыслова можно прочитать здесь.

20-летнего Егора без признаков жизни обнаружили вечером 17 марта в парке культуры и отдыха имени Кирова. Следователи сразу же возбудили уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ, в рамках которого задержали 14-летнего местного жителя.

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