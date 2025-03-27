Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:06, 27 марта 2025Интернет и СМИ

Стало известно об утечке в сеть личных данных политиков команды Трампа

Spiegel: личные данные политиков команды Трампа утекли в сеть
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Личные данные высокопоставленных политиков из команды президента США Дональда Трампа утекли в сеть. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на собственное расследование.

Стало известно, что в свободном доступе в интернете можно найти номера телефонов, адреса электронной почты и даже пароли.
Издание отмечает, что в сеть утекли данные помощника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца, главы разведки Тулси Габбард и шефа Пентагона Пита Хегсета. В публикации уточняется, что некоторые электронные адреса используются до сих пор, в частности они связаны с аккаунтами политиков в соцсетях и приложениях.

Авторы материала подчеркнули, что в Соединенных Штатах присутствуют серьезные проблемы с обеспечением информационной безопасности, что вскрылось на фоне скандала с обсуждением военной операции против хуситов в мессенджере Signal, куда был добавлен журналист The Atlantic Джеффри Голдберг.

24 марта Голдберг заявил, что советник по национальной безопасности добавил его в чат в мессенджере Signal под названием «Хуситы ПК тесная группа», где представители администрации США обсуждали удары по хуситам в Йемене.

Сам Уолтц заявил, что журналист попал в секретный чат Белого дома под чужим номером телефона. По его словам, контакт журналиста отсутствовал в его списке, однако «каким-то образом оказался в чьих-то контактах, а затем был добавлен в группу».

    Обсудить
    Последние новости

    Макрон высказался о снятии санкций с России. Как Европа и США оценивают возможность отмены ряда ограничений?

    В Колумбии вышли на протесты родственники пропавших на Украине наемников

    Джулия Фокс показала грудь в прозрачном бюстгальтере

    Прибывший в США посол оценил работу по восстановлению российско-американских отношений

    В США раскрыли план Трампа по России

    Стало известно об утечке в сеть личных данных политиков команды Трампа

    В подполье сообщили о подготовке Украиной провокаций в Николаеве

    Зеленский признал соблюдение Россией договоренностей

    Раскрыты последствия отказа Зеленского от прямых переговоров с Россией

    Неизвестный оставил на клумбе сумку с человеческими останками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше