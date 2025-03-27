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07:04, 27 марта 2025Из жизни

Строители случайно нашли древний храм

В Таиланде рабочие нашли 1000-летний храм во время прокладки железной дороги
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom  

В Таиланде строители случайно нашли 1000-летний храм во время прокладки железной дороги в провинции Пхаяу. Об этом пишет The Thaiger.

Рабочие обнаружили древнее святилище 24 марта. В очередном раскопе им попались кирпичи, основания храмовых столбов в форме бутонов лотоса и двухметровая буддийская ступа высотой два метра, сделанная из камней, скрепленных цементом. Последняя находка сохранилась в очень хорошем состоянии.

Жители близлежащей деревни и монахи ее храма сразу же возвели вокруг места находки заграждение, чтобы предотвратить разграбление артефактов черными копателями. Вскоре ступа и другие предметы были вывезены археологами для оценки. Специалисты уже заявили, что им не менее 1000 лет.

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Места, где был найден храм, много веков славятся глубокими буддийскими традициями и большим количеством древних святилищ. Жители близлежащих деревень надеются, что найденный храм привлечет туристов.

Ранее сообщалось, что в Египте нашли гробницу загадочной династии. Захоронение относится к Абидосской династии, которая правила во время Второго переходного периода около 1650-1600 годов до нашей эры.

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