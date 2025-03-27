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08:57, 27 марта 2025Мир

Трамп поменял подход к Гренландии после скандала с утечкой чата

Hill: Трамп поменял подход к Гренландии после скандала с утечкой чата в Signal
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп поменял свой подход к Гренландии после скандала с утечкой чата Белого дома в мессенджере Signal. Об этом сообщает газета The Hill.

«Запланированные на эту неделю поездки в столицу Гренландии Нуук и гонки на собачьих упряжках были отменены в пользу более ограниченной поездки для посещения американских военных объектов на острове», — уточняет издание.

В свою очередь, министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен назвал отмену поездки «очень позитивным» изменением.

Ранее стало известно, что европейские страны начали сомневаться в безопасности обмена разведывательными данными с США после скандала с участием главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга в секретной дискуссии в мессенджере Signal.

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