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16:01, 27 марта 2025Наука и техника

Найдено местоположение священного Ковчега Завета

Daily Mail: ЦРУ установило местоположение Ковчега Завета
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: фильм «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»

Рассекреченные документы ЦРУ утверждают, что местоположение Ковчега Завета, священного артефакта, в котором, согласно Библии, хранились Десять заповедей, наконец-то было установлено. Исследования, опубликованные в отчете, основаны на экспериментах с экстрасенсорными технологиями, проведенных в 1980-х годах в рамках программы Project Sun Streak. Об этом сообщает Daily Mail.

В одном из экспериментов экстрасенсорный наблюдатель, используя координаты для поиска объекта, описал Ковчег как сундук, сделанный из дерева, золота и серебра, украшенный изображением шести крылатых ангелов. Такой объект действительно был найден в подземном помещении на Ближнем Востоке. Однако исследователи отмечают, что, несмотря на детальное описание, пока нельзя с уверенностью утверждать, что найденный объект является оригиналом Ковчега Завета.

История Ковчега Завета окутана тайной: согласно преданиям, артефакт хранился в Храме Иерусалима до его исчезновения в 586 году до нашей эры. Некоторые историки предполагают, что Ковчег был увезен в Эфиопию, где он якобы находится в церкви Святой Марии Сиона. Однако доказательств, подтверждающих эту теорию, до сих пор не было найдено.

Документы ЦРУ, относящиеся к этому открытию, дают первые подсказки относительно местонахождения Ковчега, но для окончательного подтверждения нужно провести дополнительные исследования. Тайна Ковчега Завета продолжает оставаться одной из самых захватывающих загадок археологии и религии.

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