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21:06, 27 марта 2025Из жизни

У дома захлебнувшегося волынщика нашли останки его пропавшего сына

В США останки пропавшего сына захлебнувшегося волынщика нашли в домике на дереве
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Dean Hesse / atlantanewsfirst.com

В США рядом с домом 74-летнего волынщика Генри Франца-младшего нашли останки его сына, пропавшего четыре года назад. Об этом сообщает Atlanta News First.

Франц так часто выступал с волынкой на городских собраниях, что его прозвали «волынщиком города Декейтер». 10 марта он был на Гавайях и отправился заниматься дайвингом. Акваланг дал сбой, и волынщик захлебнулся.

16 марта родственники разбирались в его вещах, заметили на заднем дворе домик на дереве и решили проверить его. Внутри они обнаружили человеческие останки. Осмотрев их, родственники пришли к выводу, что они принадлежат Генри Дойлу Колону Францу — 28-летнему сыну волынщика, пропавшему в 2021 году.

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Сотрудники правоохранительных органов направили останки на судмедэкспертизу. В полиции подозревают, что сына волынщика не стало по естественным причинам. По их мнению, он сбежал из дома, а позднее вернулся, но решил не показываться на глаза отцу и тайно жил в домике на дереве.

Ранее сообщалось, что в Таиланде житель провинции Канчанабури нашел мумию в заброшенном доме. Он забрался туда, чтобы справить нужду.

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