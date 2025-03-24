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03:31, 24 марта 2025Из жизни

Мужчина забежал справить нужду в заброшенный дом и нашел там мумию

The Thaiger: Таец случайно нашел мумифицированные останки в заброшенном здании
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Sakchai Lalit / AP

В Таиланде житель провинции Канчанабури нашел мумию в заброшенном доме. Об этом сообщает The Thaiger.

По дороге с работы таец почувствовал, что ему срочно нужно справить естественную нужду. Так как туалетов рядом не было, он забежал в ближайшее заброшенное здание. Там он наткнулся на мумифицированные останки мужчины и сразу же вызвал полицию.

Следователи установили, что останки принадлежали 46-летнему Эккаситу Китджатонвиситу. Они лежали среди множества бутылок из-под спиртных напитков. Из-за состояния останков медики предположили, что они находились в заброшенном доме как минимум три-четыре месяца. Кроме того, в гараже дома стоял красный мотоцикл с ключом в замке зажигания, однако кому он принадлежал, неизвестно.

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Останки Китджатонвисита доставили в больницу для дальнейшего изучения. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в США мужчина купил дом и нашел там человеческие останки. До продажи здание принадлежало человеку с синдромом Плюшкина.

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