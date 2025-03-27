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07:38, 27 марта 2025Россия

Украина попыталась ударить по региону России

Минобороны России: Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В ночь на четверг, 27 марта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по Брянской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над приграничным регионом один беспилотник. Подробностей о ситуации в министерстве не привели.

В свою очередь, брянский губернатор Александр Богомаз в Telegram уточнил, что над приграничьем сбили дрон самолетного типа. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах», — написал он.

Днем ранее, 26 марта, ВСУ выпустили по России девять беспилотников. Больше всего летательных аппаратов — пять — перехватили над Белгородской областью. По два дрона российским военным удалось перехватить над Курской областью, а также над акваторией Черного моря.

ЖЗЛ
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