Минобороны раскрыло подробности ночных попыток атак ВСУ по России

Силы ПВО сбили девять БПЛА над Белгородской и Курской областями и Черным морем

В ночь на среду, 26 марта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России девять беспилотников. Подробности о попытке атаки привело Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что беспилотники средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над двумя регионами России, а также акваторией Черного моря. Больше всего летательных аппаратов — пять — перехватили над Белгородской областью.

По два беспилотника российским военным удалось перехватить над Курской областью, а также над акваторией Черного моря. Других подробностей о ситуации в ведомстве не привели.

В ночь на 25 марта Минобороны сообщало, что ВСУ пытались ударить по Крыму. Тогда средства ПВО сбили пять беспилотников. Впоследствии в оборонном ведомстве обвинили ВСУ в еще одном ударе по хранилищу газа в районе мыса Тарканхут в Крыму.