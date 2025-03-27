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17:07, 27 марта 2025Силовые структуры

Украинец предстанет перед судом в России за участие в боях в составе «Айдара»

В Ростове-на-Дону осудят украинца Головатенко за участие в боях в рядах «Айдара»
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону поступило уголовное дело в отношении 48-летнего гражданина Украины Дмитрия Головатенко, обвиняемого в участии в террористическом сообществе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Луганской народной республики (ЛНР).

По версии следствия, в сентябре 2014 года украинец вступил в ряды штурмового батальона «Айдар» (батальон признан в России террористической организацией и запрещен) Вооруженных сил Украины. В его составе он выполнял обязанности стрелка и принимал участие в боях против Российской армии на территории ЛНР.

Головатенко предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.4 («Участие в террористическом сообществе») УК РФ.

Ранее в Донецкой народной республике суд приговорил к 12 годам колонии Олега Догу, участника запрещенного террористического батальона «Айдар».

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