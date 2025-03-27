Украинка с самыми большими щеками в мире снялась в крошечном топе

Украинская модель Анастасия Покрищук с аномально большими скулами снялась в откровенном наряде. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 774 тысячи подписчиков.

Сетевая знаменитость, которая заявила, что стала обладательницей самых больших щек в мире, позировала дома напротив зеркала. Она предстала перед камерой в крошечном черном топе, продемонстрировав полуобнаженную грудь и кубики пресса на животе.

Также блогерша надела черные кожаные штаны с заниженной талией, украшенные белым принтом, и показала фигуру с разных ракурсов.

В феврале Анастасия Покрищук также опубликовала обнаженное селфи.