Украинка с самыми большими щеками в мире опубликовала обнаженное селфи

Украинская модель Анастасия Покрищук с аномально большими скулами показала фанатам откровенное селфи. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале, насчитывающем 13,9 тысячи подписчиков.

Блогерша, которая заявила, что стала обладательницей самых больших щек в мире, запечатлела себя в зеркале во время похода в солярий. Она позировала обнаженной, стоя боком к камере и прикрывая руками грудь.

При этом сетевая знаменитость уложила волосы в хвост, нанесла румяна на щеки и нарисовала на веках широкие черные стрелки. Также она продемонстрировала длинные наращенные ногти с нюдовым лаком.

В январе Анастасия Покрищук также показала лицо без макияжа.