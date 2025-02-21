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11:33, 21 февраля 2025Ценности

Украинка с самыми большими щеками в мире опубликовала обнаженное селфи

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Telegram-канал Анастасии Покрищук

Украинская модель Анастасия Покрищук с аномально большими скулами показала фанатам откровенное селфи. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале, насчитывающем 13,9 тысячи подписчиков.

Блогерша, которая заявила, что стала обладательницей самых больших щек в мире, запечатлела себя в зеркале во время похода в солярий. Она позировала обнаженной, стоя боком к камере и прикрывая руками грудь.

При этом сетевая знаменитость уложила волосы в хвост, нанесла румяна на щеки и нарисовала на веках широкие черные стрелки. Также она продемонстрировала длинные наращенные ногти с нюдовым лаком.

В январе Анастасия Покрищук также показала лицо без макияжа.

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