Украинка с самыми большими щеками в мире снялась без макияжа

Украинка с самыми большими щеками в мире Покрищук показала лицо без макияжа

Украинская модель Анастасия Покрищук с аномально большими скулами показала лицо без макияжа. Соответствующее видео появилось в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 772 тысячи подписчиков.

Блогерша, которая заявила, что стала обладательницей самых больших щек в мире, снялась в ванной в зеленом полотенце на теле. Так, она уложила волосы в пучок и продемонстрировала внешность без декоративной косметики. В то же время сетевая знаменитость надела ожерелье с несколькими кулонами.

При этом манекенщица отметила, что собирается привести себя в порядок для выхода в свет.

Ранее в январе Анастасия Покрищук крупным планом показала откровенное декольте на видео.