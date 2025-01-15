Украинка с «самыми большими щеками в мире» крупным планом показала откровенное декольте

Украинка с самыми большими щеками в мире Покрищук показала откровенное декольте

Украинская модель Анастасия Покрищук с аномально большими скулами крупным планом показала откровенное декольте. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 771 тысячу подписчиков.

Блогерша, которая заявила, что стала обладательницей самых больших щек в мире, снялась в черном наряде. Она позировала в спортивном бра-топе на тонких бретелях и с обнажающим часть груди вырезом и расклешенных легинсах.

Также знаменитость надела массивные белые кроссовки, распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глазах, подчеркнув их широкими черными стрелками.

Ранее в январе Анастасия Покрищук также показала фанатам фото топлес.