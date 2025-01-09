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11:23, 9 января 2025Ценности

Украинка с «самыми большими щеками в мире» снялась топлес

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Telegram-канал Анастасия Покрищук

Украинская модель Анастасия Покрищук с аномально большими скулами показала фанатам откровенное фото. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Блогерша, которая заявила, что стала обладательницей «самых больших щек в мире», снялась топлес в ванной комнате. Она позировала у зеркала вполоборота, примерив черные стринги с заниженной талией. При этом сетевая знаменитость прикрыла руками обнаженную грудь.

Кроме того, Покрищук уложила волосы в пучок, сделала французский маникюр и выбрала в качестве украшения ожерелье с кулоном.

В декабре прошлого года Анастасия Покрищук также снялась в откровенном свадебном образе.

ЖЗЛ
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