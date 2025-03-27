В Европе назвали опасностью вступление Украины в ЕС

Сийярто: Вступление Украины в ЕС несет много рисков и опасностей для объединения

Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) может привести к серьезным рискам для сообщества. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Если говорить реалистично, то вступление Украины в Евросоюз принесло бы много риска и опасности самому ЕС», — сказал дипломат.

По его словам, это повлечет за собой серьезные проблемы в различных сферах, включая безопасность, экономику, сельское хозяйство и здравоохранение.

Ранее премьер-министр Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что вступление Украины в ЕС абсурдно из-за неясности ее границ и невыполнения условий для членства в сообществе. Он также подчеркнул, что дешевизна украинских товаров может негативно сказаться на экономиках других стран объединения.