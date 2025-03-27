В Харьковской области допустили расширение плацдарма у Купянска

Ганчев: Российские войска могут расширить плацдарм на севере и юге от Купянска

Российские войска сформировали серьезный плацдарм у Купянска. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что плацдарм на левом берегу Оскола создан на севере и юге от Купянска. Кроме того, по словам чиновника, российские войска могут расширить его.

«Достаточно серьезный плацдарм нашим военным удалось сформировать к северу и югу от Купянска. То, что мы сейчас видим, — это хорошую возможность для расширения этого плацдарма на левом берегу Оскола», — рассказал он.

Ранее Ганчев заявил, что армия России берет Купянск в клещи для окружения подразделений Вооруженных сил Украины, находящихся в городе. Он отметил, что российские войска расширяют зону контроля на правом берегу реки Оскол для дальнейшего наступления на Купянск.