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15:34, 27 марта 2025Моя страна

В Иркутске спасли покалеченную кошку

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

В Иркутске россияне совместными усилиями спасли покалеченную кошку. Подробности публикует KP.RU.

В микрорайоне Стрижи в Иркутском районе волонтеры спасли кошку, которая лежала без сил возле мусорных баков. Один из жильцов отправил фотографию животного в общедомовой чат с просьбой о помощи. Зоозащитница Елена, живущая в этом же жилом комплексе, отправилась на поиски кошки и обнаружила ее в мусоросборнике.

Найденная кошка находилась в тяжелом состоянии: у нее обнаружили черепно-мозговую травму, затрудненное дыхание, паралич задних лап и отсутствие части передних зубов (один из зубов нашли в желудке животного). В итоге жители микрорайона собрали средства на лечение кошки, и ее доставили в ветеринарную клинику.

Новых хозяев для кошки, которой успешно завершили лечение, нашли в том же чате микрорайона. Питомца назвали Василиса, она постепенно осваивается в новом доме. Семейная пара, решившая приютить животное, уверена, что вскоре она адаптируется к новому дому.

Ранее в марте в российском городе также спасли бегавшее по центру раненое дикое животное.

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