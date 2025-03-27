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22:11, 27 марта 2025Мир

В Канаде призвали причинить американцам «как можно больше боли»

Канадский политик Форд призвал причинить американцам как можно больше боли
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Даг Форд

Даг Форд. Фото: Sean Kilpatrick / Keystone Press Agency / Global Look Press

Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд призвал причинить жителям США «как можно больше боли». Его слова передает CBC.

«Мы сделаем все возможное, чтобы причинить как можно больше боли американскому народу, не причиняя боли населению Канады», — сказал он, комментируя введение тарифов на автомобильную торговлю против США.

По его словам, данные меры являются ответом на действия американского президента Дональда Трампа. Форд отметил, что политика главы Белого дома приведет к массовым увольнениям американских рабочих из сферы производства автомобилей.

Ранее Трамп заявил, что США ужесточат импортные тарифы против Евросоюза и Канады, если те попытаются объединиться с целью навредить Вашингтону. «В ответ я введу против них масштабные пошлины — гораздо более жесткие, чем запланированные сейчас», — пригрозил он.

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