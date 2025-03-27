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21:42, 27 марта 2025Бывший СССР

В Литве нашли утонувший в болоте американский БТР

В Литве нашли американский БТР, утонувший в болоте в ходе учений
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Janis Laizans / Reuters

В Литве нашли утонувший в ходе учений американский бронетранспортер (БТР) M88 Hercules. Об этом сообщает радио LRT.

«До недавнего времени там было озеро, рядом с ним есть небольшое озеро, которое заболочено, оно зарастает. Болото, в народе известное как клюквенное, имеет довольно обманчивый вид», — рассказал натуралист Андреюс Гайдамавичюс.

По его словам, клюквенное болото безопасно для прогулок, однако тяжелую технику может затянуть в трясину. Именно в таком болоте нашли БТР, однако американцев внутри не оказалось, их поиски продолжаются.

Ранее министр обороны Литвы Довиле Шакалене прокомментировала пропажу четырех американских военных. «Пока не установлено, что [находится] внутри оказавшегося в водоеме среди болотистой местности военного транспортного средства», — сообщила она.

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