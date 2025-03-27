Минобороны Литвы прокомментировало пропажу американских военных

Шакалене: В Литве продолжаются поиски пропавших американских военных

В Литве на месте возможной гибели четырех военных из США была организована поисково-спасательная операция. Об этом заявила министр обороны прибалтийской республики Довиле Шакалене, передает ТАСС.

По ее словам, военнослужащие Соединенных Штатов и Литвы вели поиски пропавших американских солдат на протяжении всей ночи. Утром 27 марта операция продолжилась.

«Пока не установлено, что [находится] внутри оказавшегося в водоеме среди болотистой местности военного транспортного средства», — сообщила глава Минобороны Литвы.

Днем 26 марта стало известно о безвестном исчезновении в Пабраде четырех американских военных и гусеничного транспортного средства. В ночь на 27 марта машину пропавших солдат из США обнаружили в водоеме на полигоне, она была затоплена. После этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил с заявлением о гибели военнослужащих из Соединенных Штатов.